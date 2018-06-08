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"Пошутил человек": Кобзон внезапно вступился за Ефремова из-за Крыма

3.1тЧитать новость на украинском

Российский певец, известный своей симпатией к террористической "ДНР", Иосиф Кобзон заявил, что предложение актера Михаила Ефремова по Крыму якобы было шуткой.

По его словам, россиянин не мог сказать подобное в здравом уме, передает ФАН.

"Журналисты обычно всегда все передергивают. Человек шутит! Это самая настоящая шутка!" — заверил он.

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По его мнению, ход событий, о котором говорил Ефремов, попросту невозможен.

"Никто не собирается отдавать мракобесам Крымский мост и расплачиваться с ними. За что расплачиваться? За то, что свое отняли?" — сказал Кобзон.

Как сообщал OBOZREVATELМихаила Ефремова могут привлечь к уголовной ответственности в России за предложение отдать Украине незаконно построенный Крымский мост.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Иосиф КобзонАлександр Ефремов
Место
Россия
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