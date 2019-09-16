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16 сентября • обновлено в 05:02
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"Пощечина для певца": Иво Бобул жестко прошелся по Поплавскому

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Зарубежная эстрада отличается от украинской тем, что там нет своего "поющего ректора" Михаила Поплавского.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV народный артист Украины Иво Бобул. По словам Бобула, шоу Поплавского он воспринимает как оскорбление.

"Я объездил много стран, но такое, как у нас, не видел. Нету. Пусть Михаил Михайлович на меня не обижается, но нет Поплавского там. Человек, который не поет, является народным артистом Украины. Он прекрасный менеджер. Почему ему никто не говорит из власти – хватит, не надо этого делать. Выгнать на сцену 150 девушек в коротких юбках и выходить... Для меня оскорбление – мне как певцу пощечина", – возмутился Бобул.

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Артист также заявил, что в Украине "проходной двор, а не искусство".

"У нас перестали уважать людей, которые свои жизни отдали этому всему. Их просто нет. Появляются какие-то задницы, какие-то девченки молодые, это все есть. А люди может не хотят слушать все это. Им надо что-то другое, надо что-то свое. Каждое поколение имеет свою музыку, дайте им свою музыку", – добавил он.

"Пощечина для певца": Иво Бобул жестко прошелся по Поплавскому

24.tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный артист Иво Бобул жестко раскритиковал весь современный шоубиз Украины.

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV
Персоны
Иво Бобул Михаил Поплавский
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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