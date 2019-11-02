"Посадите меня в тюрьму": Лепс эмоционально отреагировал на запрет въезда в Латвию

Известный российский исполнитель Григорий Лепс забеспокоился о своих фанатах из-за запрета въезда в Латвию.

Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.ru, отмечая, что певцу очень жаль из-за такого решения латвийских властей.

"Не то, чтобы плачу. Ну, жаль! Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват. Это будет правильно. Вызовите в суд, докажите обвинения… Это я сейчас говорю про США. Сейчас Латвия так решила. Искренне жаль. Много людей и почитателей, прости господи, моего творчества, не услышат моих произведений в этом году. Здесь даже дело не в деньгах", – заявил он.

Григорий Лепс "Гордон"

Лепс отметил, что не имеет никакой недвижимости в Латвии и обычно приезжал в страну с концертами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию на неопределенный срок по решению министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

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