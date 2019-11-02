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3 ноября • обновлено в 00:02
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"Посадите меня в тюрьму": Лепс эмоционально отреагировал на запрет въезда в Латвию

2.1т Читать материал на украинском

Известный российский исполнитель Григорий Лепс забеспокоился о своих фанатах из-за запрета въезда в Латвию.

Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.ru, отмечая, что певцу очень жаль из-за такого решения латвийских властей.

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"Не то, чтобы плачу. Ну, жаль! Можно поднять документацию, и если кто-нибудь что-нибудь найдет, то посадите меня в тюрьму, если я виноват. Это будет правильно. Вызовите в суд, докажите обвинения… Это я сейчас говорю про США. Сейчас Латвия так решила. Искренне жаль. Много людей и почитателей, прости господи, моего творчества, не услышат моих произведений в этом году. Здесь даже дело не в деньгах", – заявил он.

Григорий Лепс

Григорий Лепс

"Гордон"

Лепс отметил, что не имеет никакой недвижимости в Латвии и обычно приезжал в страну с концертами.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию на неопределенный срок по решению министра иностранных дел Эдгара Ринкевича.

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Место
Россия
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Прибалтийско-украинский деби лизм
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Наш вышедший из шкафа геюга-министр иностранных дел г-н Ринкевич это какое-то окончательное позорище и так несчастной Латвии. Мне стыдно ппц :-(
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Моторола Жив
Моторола Жив
За Лепса мы отомстим !
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