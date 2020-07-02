Порошенко судят за противодействие Москве, – Хлывнюк

Украинский музыкант, вокалист и автор текстов группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заявил, что пятого президента Украины, лидера фракции "Европейская солидарность" Петра Порошенко судят за противодействие Москве.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Хлывнюк отметил, что судилище над пятым президентом происходит из-за его проукраинской позиции и выразил надежду, что украинцы это понимают.

"Мы же все, надеюсь, понимаем, что экс-президента судят за противодействие Москве", – говорится в сообщении.

Пользователи поддержали пост Хлывнюка в сети.

"У кого есть мозг, тот понимает", "Конечно, понимаем", "К сожалению, не все. Иначе не выбрали бы этот цирк", "К сожалению, не все понимают... Для многих Россия – это бизнес и только бизнес. Для многих ничего не стоят жизни таких же людей, как и они, защищающие Украину на востоке, потому что их это не коснулось. Иногда для того, чтобы поняли, надо, чтобы хорошо шандарахнуло минимум 122-мм. Но "просто нужно перестать стрелять" – вот и вся суть тех, кто не понимает, тех, кому безразлично, где и в какой стране и при каких обстоятельствах они "живут", – пишут в сети.

Напомним, что Порошенко подозревают в деле о якобы незаконном назначении первого заместителя Службы внешней разведки Сергея Семочко.

Facebook Андрея Хлывнюка

Facebook Андрея Хлывнюка

Facebook Андрея Хлывнюка

Facebook Андрея Хлывнюка

Facebook Андрея Хлывнюка

Как сообщал OBOZREVATEL, Печерский районный суд Киева перенес заседание по избранию меры пресечения пятому президенту Украины, лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко на 8 июля.