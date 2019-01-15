''Порно с цензурой'': Седокова нарвалась на жесткую критику из-за эротического видео

Скандальная украинская певица Анна Седокова, которая живет и работает в России, нарвалась на критику за рекламу блесток для тела.

Она опубликовала весьма откровенное видео у себя в Instagram, из-за чего пользователи выразили свое негодование.

"В такое сияние невозможно поверить. Новая коллекция mermaid mixit покорила мое сердце! Это точно лучший подарок для кожи", – разрекламировала Седокова.

На видео она с эротическим подтекстом намазывала на свое тело и грудь жидкость, из-за чего кожа начала сверкать золотистыми блестками.

"Это слишком", "Эта реклама в стиле 80-х", "А потом, как? Бензин в помощь", "Кошмар", "Анечка! Вы уже скоро будете похожа на трансвестита", "Что за порно с цензурой", "Эротика на ночь", – написали под видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Седакова шокировала поклонников резкой сменой имиджа, покрасив свои волосы в яркий рыжий цвет.

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