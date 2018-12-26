Популярному российскому артисту запретили въезд в Украину

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны популярному российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк).

Как сообщает ТСН со ссылкой на ответ СБУ на депутатский запрос внефракционного нардепа Владимира Парасюка, запрет был введен на три года.

В ведомстве пояснили, что такое решение было принято еще 27 ноября "в интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины".

Отметим, 24-летний Элджей успел отыграть концерт в Украине, который состоялся 25 ноября в столичном клубе Stereo Plaza.

Элджей популярен среди российской молодежи, и с начала карьеры в 2013 году успел выпустить ряд альбомов. Однако широкую известность ему принесла песня "Розовое вино", записанная в 2017 году вместе с рэпером Федуком. Также он является парнем телеведущей "Орла и решки" Насти Ивлеевой.

Элджей и Ивлеева соцсети

Элджей и Ивлеева соцсети

Элджей и Ивлеева соцсети

Элджей соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из Украины выдворили известного российского певца Виктора Салтыкова, причиной такого решение он назвал "отсутствие денежных средств", пригрозив украинским властям судом.