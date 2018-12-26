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Популярному российскому артисту запретили въезд в Украину

8.4тЧитать материал на украинском

Служба безопасности Украины запретила въезд на территорию страны популярному российскому рэперу Элджею (Алексей Узенюк).

Как сообщает ТСН со ссылкой на ответ СБУ на депутатский запрос внефракционного нардепа Владимира Парасюка, запрет был введен на три года.

В ведомстве пояснили, что такое решение было принято еще 27 ноября "в интересах обеспечения безопасности государства Службой безопасности Украины".

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Отметим, 24-летний Элджей успел отыграть концерт в Украине, который состоялся 25 ноября в столичном клубе Stereo Plaza.

Популярному российскому артисту запретили въезд в Украину

Элджей популярен среди российской молодежи, и с начала карьеры в 2013 году успел выпустить ряд альбомов. Однако широкую известность ему принесла песня "Розовое вино", записанная в 2017 году вместе с рэпером Федуком. Также он является парнем телеведущей "Орла и решки" Насти Ивлеевой.

Элджей и Ивлеева

Элджей и Ивлеева

соцсети

Элджей и Ивлеева

Элджей и Ивлеева

соцсети

Элджей и Ивлеева

Элджей и Ивлеева

соцсети

Элджей

Элджей

соцсети

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее из Украины выдворили известного российского певца Виктора Салтыкова, причиной такого решение он назвал "отсутствие денежных средств", пригрозив украинским властям судом.

Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украинышоу-бизнесскандалы
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Вакарчук честь и совесть Украины! Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) СААКАШВИЛИ В ГРУЗИИ за 2 года ПОСАДИЛ НА ЗОНУ СОТНИ СУДЕЙ ПРОКУРОРОВ МЕНТОВ! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ ПОРОШЕНКО НА ЗОНУ!(забанен на всех сайтах Украины опг порошенко! копируйте распространяйте) Слава Вакарчуку!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Таким недоноскам, как этот элджей, не место в Украине!
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Дмитрий Воронин
Дмитрий Воронин
Да он и нам здесь в России нах не нужен, и Ивлееву свою нах заберите от нас. Россия только спасибо скажет
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минин евген
минин евген
Дмитрий Воронин, может и куёк еще забрать?!!
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