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Популярная украинская группа попал в ''скандал на миллион'': лидер сделал заявление

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Группа мошенников пытается отсудить у известной украинской группы "Антитіла" более миллиона гривен.

Об этом сообщается на официальной странице группы в Facebook, где отметили, что мошенники во главе с неким Сергеем Лапковский подали в суд за использование нот и тональности в песнях.

"Сергей Лапковский выдвинул претензию группе "Антитіла", якобы они, при создании своих композиций, использовали его патент на полезную модель №74516 "Способ настройки параметров музыкальной композиции". Авторы песен группы Тарас Тополя, Сергей Вусик и Максим Сиволап получили повестки в суд", – сказано в сообщении.

Иск в суд

Иск в суд

facebook.com/antytilaofficial

Популярная украинская группа попал в ''скандал на миллион'': лидер сделал заявление

facebook.com/antytilaofficial

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Музыканты считают такие действия абсурдными, так как из-за халатности законодательной базы мошенники смогли получить патент на то, что существовало в музыкальном мире уже много веков. Речь идет о запрете использования музыкантами определенных тональностей и темпа в своих песнях.

Отмечается, что данное судебное дело станет первым подобным в мире. Сам Лапковский пытается создать прецедент для дальнейшего обогащения на музыкантах Украины. Против мошенников в ответ "Антитілами" возбуждено уголовное дело.

"Антитіла"

"Антитіла"

facebook.com/antytilaofficial

"Антитілам" предлагали заплатить определенную сумму и исковая претензия была бы отозвана. Но мы не пошли на это, потому что для нас это принципиальные вещи. Это нечто похожее на то, что тебе запрещают использовать определенные слова в написании текстов, или же определенные движения в хореографических постановках. Это какая-то дикость. В случае если мы не отстоим правды, может появиться судебный прецедент, а объектом нападок может стать каждый артист Украины. Потому что все музыканты так или иначе используют в написании песен определенные тональности, звучащие в определенном темпе" , –заявив лидер группы Тарас Тополя.

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Открытое подготовительное судебное заседание по делу состоится 23 января в Подольском районном суде города Киева. Цена иска: 1 018 692 грн.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 21 января, группа "Океан Эльзы" в Национальной опере Украины (Киев) проведет благотворительный концерт. Коллектив выступит в сопровождении Национального камерного ансамбля "Виртуозы Киева" с целью передать все полученные средства на поддержку семей и детей погибших защитников Украины.

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Место
Украина
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Ильенко Александр
Ильенко Александр
Чего только не придумают,ежели денег хочется? Надо запатентовать позу орла в сортире....дескать ,моё изобретение!
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