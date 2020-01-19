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19 января • обновлено в 16:53
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"Суперзадумка!" Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой. Видео

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Популярные украинские певцы Александр Пономарев, Олег Винник и бек-вокалистка последнего Таюне поздравили украинцев с Крещением Господним, исполнив часть колядки об этом празднике.

Соответствующий ролик, на котором исполнители и сами искупались, показал на своей странице в Facebook Пономарев (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Пользователи бурно отреагировали на исполнение украинской колядки ."Молодцы!", "Вот это класс, с праздником!", "Какие роскошные голоса", "Это суперзадумка!", "Какая творческая певучая компания", "Лучшее поздравление", "Какой же красивый у нас язык", – написали в комментариях.

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Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой

Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой

Скриншот из видео

"Суперзадумка!" Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой. Видео
"Суперзадумка!" Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой. Видео
"Суперзадумка!" Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой. Видео
"Суперзадумка!" Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой. Видео
"Суперзадумка!" Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой. Видео
"Суперзадумка!" Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой. Видео
"Суперзадумка!" Пономарев, Винник и Таюне снова сорвали аншлаг колядкой. Видео

Как писал OBOZREVATEL, на Рождество артисты показали полную версию колядки, вызвав восторг у украинцев. Видео уже собрало более 952 тысяч просмотров, 28 000 лайков и более тысячи восторженных комментариев.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Крещение
Персоны
Олег Винник Александр Пономарев
Место
Украина
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