Полякова сверкнула шикарной грудью: горячие фото

Популярная украинская поп-дива Оля Полякова похвасталась роскошной грудью.

В Instagram артистка опубликовала видео в сторис, сделанное после очередного концерта.

На нем Полякова под разными ракурсами позирует перед камерой в наряде с глубоким декольте, которое подчеркивает ее эффектные формы.

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Оля Полякова Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.

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