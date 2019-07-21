Полякова сверкнула шикарной грудью: горячие фото

Популярная украинская поп-дива Оля Полякова похвасталась роскошной грудью.
В Instagram артистка опубликовала видео в сторис, сделанное после очередного концерта.
На нем Полякова под разными ракурсами позирует перед камерой в наряде с глубоким декольте, которое подчеркивает ее эффектные формы.
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Оля Полякова
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.
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