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Полякова сверкнула шикарной грудью: горячие фото

2.4т Читать материал на украинском

Популярная украинская поп-дива Оля Полякова похвасталась роскошной грудью.

В Instagram артистка опубликовала видео в сторис, сделанное после очередного концерта.

На нем Полякова под разными ракурсами позирует перед камерой в наряде с глубоким декольте, которое подчеркивает ее эффектные формы.

Новости
Полякова в латексе показала свои "прелести"
Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.

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Персона
Оля Полякова
Место
Украина
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Брынзыла Святослав
Брынзыла Святослав
Полякова сверкнула шикарной грудью??? Обоз да ладно )))
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Силикон небось,а так у нее ноги одни и хорошие если с нее смыть грим то она обычная серая мышка)))))видел я ее без грима никакая,поет хорошо и ногами хорошо машет и все
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2
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