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Полуголая Волочкова опозорилась во время купания

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова после возвращения с горячего отдыха на Мальдивах решила не отказываться от традиций и окунуться в ледяную купель в Крещенскую ночь.

Она опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram, проведя целый репортаж (чтобы посмотреть ролик, проскрольте до конца страницы).

"Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео. (Пролистните. Там смешно)", – написала Волочкова в описании.

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В ходе видео балерина разрубила топором свою любимую купель, рассказав, как холодно на улице. После этого вскинула ногу, в очередной раз продемонстрировал растяжку, и трижды окунулась в воду.

Полуголая Волочкова опозорилась во время купания

В продолжении она рассказала, как любит январь. В частности, она похвасталась, что 20 января отмечает свой день рождения. К тому же, этот месяц без того насыщен праздниками.

В сети заметили, что Волочкова неправильно окунается в воду, ведь нужно это делать с головой.

"Так головой же надо окунаться или нет", "По плечи не окунулась даже. Окунуться с головой надо. Хоспаде, Настасья", "А где крестик", "На улице все таит, ты где такой мороз нашла, чтобы вареник во льдах топить", "И тут шпагаты, фу, надоело, ничего нового, скучно стало с Вами, мадам", – написали в комментариях.

Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну.😊💨 Всех с Крещением! 🙏🏻 А согреет меня горячий поцелуй любимого. ❤️ Он сам очень замерз, снимая это видео..💨🤣 (пролистните.😉 там смешно🤣) #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #крещение

Допис, поширений Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Полуголая Волочкова опозорилась во время купания
Полуголая Волочкова опозорилась во время купания
Полуголая Волочкова опозорилась во время купания
Полуголая Волочкова опозорилась во время купания
Полуголая Волочкова опозорилась во время купания
Полуголая Волочкова опозорилась во время купания

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова любит в мороз попозировать в ледяной купели. Например в Новый год она похвасталась, что посидела в бане и окунулась в холодную воду.

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Тема
Крещение
Персона
Анастасия Волочкова
Тег
шоу-бизнес
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