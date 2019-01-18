Полуголая Волочкова опозорилась во время купания

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова после возвращения с горячего отдыха на Мальдивах решила не отказываться от традиций и окунуться в ледяную купель в Крещенскую ночь.
Она опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram, проведя целый репортаж (чтобы посмотреть ролик, проскрольте до конца страницы).
"Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео. (Пролистните. Там смешно)", – написала Волочкова в описании.
В ходе видео балерина разрубила топором свою любимую купель, рассказав, как холодно на улице. После этого вскинула ногу, в очередной раз продемонстрировал растяжку, и трижды окунулась в воду.
В продолжении она рассказала, как любит январь. В частности, она похвасталась, что 20 января отмечает свой день рождения. К тому же, этот месяц без того насыщен праздниками.
В сети заметили, что Волочкова неправильно окунается в воду, ведь нужно это делать с головой.
"Так головой же надо окунаться или нет", "По плечи не окунулась даже. Окунуться с головой надо. Хоспаде, Настасья", "А где крестик", "На улице все таит, ты где такой мороз нашла, чтобы вареник во льдах топить", "И тут шпагаты, фу, надоело, ничего нового, скучно стало с Вами, мадам", – написали в комментариях.
Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну.😊💨 Всех с Крещением! 🙏🏻 А согреет меня горячий поцелуй любимого. ❤️ Он сам очень замерз, снимая это видео..💨🤣 (пролистните.😉 там смешно🤣) #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #мальдивы #зима #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #новыйгод #отдых #крещение
Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова любит в мороз попозировать в ледяной купели. Например в Новый год она похвасталась, что посидела в бане и окунулась в холодную воду.
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