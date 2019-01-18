Полуголая Волочкова опозорилась во время купания

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова после возвращения с горячего отдыха на Мальдивах решила не отказываться от традиций и окунуться в ледяную купель в Крещенскую ночь.

Она опубликовала соответствующее видео на своей странице в Instagram, проведя целый репортаж (чтобы посмотреть ролик, проскрольте до конца страницы).

"Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну. Всех с Крещением! А согреет меня горячий поцелуй любимого. Он сам очень замерз, снимая это видео. (Пролистните. Там смешно)", – написала Волочкова в описании.

В ходе видео балерина разрубила топором свою любимую купель, рассказав, как холодно на улице. После этого вскинула ногу, в очередной раз продемонстрировал растяжку, и трижды окунулась в воду.

В продолжении она рассказала, как любит январь. В частности, она похвасталась, что 20 января отмечает свой день рождения. К тому же, этот месяц без того насыщен праздниками.

В сети заметили, что Волочкова неправильно окунается в воду, ведь нужно это делать с головой.

"Так головой же надо окунаться или нет", "По плечи не окунулась даже. Окунуться с головой надо. Хоспаде, Настасья", "А где крестик", "На улице все таит, ты где такой мороз нашла, чтобы вареник во льдах топить", "И тут шпагаты, фу, надоело, ничего нового, скучно стало с Вами, мадам", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова любит в мороз попозировать в ледяной купели. Например в Новый год она похвасталась, что посидела в бане и окунулась в холодную воду.

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