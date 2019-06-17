Полуголая Ратаковски сверкнула грудью на пляже: горячее фото

Известная модель Эмили Ратаковски опубликовала очередную порцию горячих снимков.

В Instagram девушка опубликовала фото, на которых она позирует в синем купальнике, демонстрируя грудь и другие пикантные части своего тела.

За несколько часов снимки набрали более одного миллиона лайков. Всего на модель подписано более 23 миллионов пользователей Instagram.

Эмили Ратаковски Instagram

Эмили Ратаковски Instagram

В пятницу, 7 июня, Эмили Ратаковски исполнилось 28 лет. По этому поводу OBOZREVATEL собрал самые горячие снимки звезды в сети.

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