Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская певица и телеведущая Татьяна Котова порадовала поклонников эротическим фото.

Артистка поделилась несколькими снимками с отдыха, обнародовав их на своей странице в Instagram. Девушка рассказала, что посетила остров Маврикий (Восточная Африка).

Кроме красот экзотической страны, Котова показала свою фигуру. Она позировала перед камерой, стоя на пляже в крошечном черном купальнике.

Татьяна Котова instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

"Какие ноги длинные", "Орех – огонь!" "Очень эффектно", "Фигура просто чудесная", "Идеальная!" – пишут пользователи сети в комментариях.

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Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Отметим, также Котова похвасталась снимками, сделанными на отдыхе во время рыбалки:

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время:

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

instagram.com/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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