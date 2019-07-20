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Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

4.7т Читать материал на украинском

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская певица и телеведущая Татьяна Котова порадовала поклонников эротическим фото.

Артистка поделилась несколькими снимками с отдыха, обнародовав их на своей странице в Instagram. Девушка рассказала, что посетила остров Маврикий (Восточная Африка).

Кроме красот экзотической страны, Котова показала свою фигуру. Она позировала перед камерой, стоя на пляже в крошечном черном купальнике.

Татьяна Котова

Татьяна Котова

instagram.com/kottova

Новости
"Дразнишь нас!" Экс-"ВИА Гра" поделилась с поклонниками эротичным снимком
Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

"Какие ноги длинные", "Орех – огонь!" "Очень эффектно", "Фигура просто чудесная", "Идеальная!" – пишут пользователи сети в комментариях.

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Скриншот

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Скриншот

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Скриншот

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Скриншот

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Скриншот

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Скриншот

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Скриншот

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Скриншот

Отметим, также Котова похвасталась снимками, сделанными на отдыхе во время рыбалки:

Новости
"Философствует без трусов": абсолютно голая экс-"ВИА Гра" завела сеть страстным фото
Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время:

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

instagram.com/kottova

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Татьяна Котова
Теги
шоу-бизнес фотографии Instagram Красота Новости России
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