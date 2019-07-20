Полуголая экс-"ВИА Гра" засветила пышные формы на пляже

Экс-участница группы "ВИА Гра", российская певица и телеведущая Татьяна Котова порадовала поклонников эротическим фото.
Артистка поделилась несколькими снимками с отдыха, обнародовав их на своей странице в Instagram. Девушка рассказала, что посетила остров Маврикий (Восточная Африка).
Кроме красот экзотической страны, Котова показала свою фигуру. Она позировала перед камерой, стоя на пляже в крошечном черном купальнике.
Татьяна Котова
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
"Какие ноги длинные", "Орех – огонь!" "Очень эффектно", "Фигура просто чудесная", "Идеальная!" – пишут пользователи сети в комментариях.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Отметим, также Котова похвасталась снимками, сделанными на отдыхе во время рыбалки:
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Татьяны Котовой, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время:
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
instagram.com/kottova
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова продемонстрировала шикарную фигуру в купальнике.
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