Полуголая экс-Nikita показала эротичные фото с отдыха

Украинская певица и ди-джей Nana, бывшая участница группы Nikita Анастасия Кумейко показала стройную фигуру на пляже в Таиланде.

Соответствующее фото в еле заметном купальнике она опубликовала на своей странице в Instagram, уточнив, что отправилась на отдых в Пхукет.

"День актива – день релакса. Летела я сюда с мыслями о спорте и диете. Спорт не задался с самого начала, я забыла резинки. Диета – хотела начать с января, перенесу эту затею на февраль. Не быть мне тонкой и звонкой", – подписала она под снимком.

Новости В сети всплыли голые фото самой дорогой пышнотелой модели

Кумейко времени зря не теряла на отдыхе и также продемонстрировала шпагат на пляже. Поклонники были в восторге от нового снимка, пошутив над словами Кумейко о стройной фигуре.

"Да, толстая- капец", "Наночка, тоньше быть нельзя и не нужно", "Сказка", – написали восторженные пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, летом Кумейко полностью обнажилась и показала голые фото, чем порадовала поклонников.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!