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Полностью голая: Волочкова выложила интимное фото на снегу

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Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала фото, на котором запечатлена полностью обнаженной.

Артистка разместила в Instagram два новых снимка, сделанных на Новый год. На первом голая Волочкова лежит голая в снегу на животе, а на втором позирует со своим домашним питомцем.

"Баня, ледяная купель, снег и пушистики белоснежные — это неразделимые вещи! А мне не холодно", — подписала балерина фото.

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Интересно, что Волочкова, которая часто нарывается на жесткую критику со стороны поклонников, закрыла возможность комментировать эти снимки.

Полностью голая: Волочкова выложила интимное фото на снегу
Полностью голая: Волочкова выложила интимное фото на снегу

Как сообщал OBOZREVATEL, Волочкова в преддверии Нового года раскрыла секрет, который хранила достаточно долгое время. Танцовщица показала своего любимого человека.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Анастасия Волочкова
Место
Россия
Тег
Новости России
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