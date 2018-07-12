"Показывай скорее": Лорак поразила поклонников шикарной фигурой

Одиозная украинская певица Ани Лорак, которая фактически переехала жить в Москву, регулярно выступает в России и получает там различные награды, показала новое фото, на котором она позирует в спортзале.

Снимок на фоне тренажера Смита она обнародовала в своем Instagram.

"Ну что? Вы готовы увидеть мои любимые упражнения?", - подписала она снимок.

Поклонники оценили стройную и спортивную фигуру певицы и попросили показать элементы тренировки.

"Да, покажите, пожалуйста, упражнения!", "Конечно готовы!!!)", "Очень красива! Так не хватает вас здесь на Украине", "Милая... Как же на вас просто напросто приятно посмотреть.... смотришь и заряжаешься!!!! Любви вам и гармонии в душе;))", "Жми, приседай и тяни)))", "Прекрасна. Редкое сочетание великолепной фигуры и красивого лица", "Ласины красивые", "Да, турок нервничать не будет?)))", - пишут фаны.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 июля Ани Лорак приехала в Киев.

В конце июня артистка привезла свою дочь Софию в столицу. В соцсетях Лорак публиковала несколько фотографий, на которых запечатлена в компании родных на яхте в водах Днепра.

А 21 июня исполнительница вместе с мужем посетила музыкальный фестиваль на НСК "Олимпийский" в Киеве.