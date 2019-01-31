''Похож на тень'': экс-муж Лорак впервые отреагировал на развод

Ресторатор Мурат Налчаджиоглу после развода с украинской певицой Ани Лорак поделился загадочным философским посланием.

Так, снимок с цитатой он разместил в личных Instagram-сториз. "Фальшивый друг похож на тень — он с вами только в ясный день" ,— говорится в послании.

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу Фото: Personastars

Фото: instagram/muratnalca

Похоже, Мурат все еще испытывает чувства к своей экс-жене и переживает из-за развода. В социальных сетях он часто публикует посты, в которых оставляет загадочные послания.

Напомним, что впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом, появилась в октябре 2018 года.

Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря. В зале тогда присутствовали только адвокаты, которые представляют интересы Лорак и Налчаджиоглу. Они попросили рассматривать дело за закрытыми дверями и суд дал такое согласие.

В среду, 31 января, Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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