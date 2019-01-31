''Похож на тень'': экс-муж Лорак впервые отреагировал на развод

Ресторатор Мурат Налчаджиоглу после развода с украинской певицой Ани Лорак поделился загадочным философским посланием.
Так, снимок с цитатой он разместил в личных Instagram-сториз. "Фальшивый друг похож на тень — он с вами только в ясный день" ,— говорится в послании.
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу
Фото: Personastars
Фото: instagram/muratnalca
Похоже, Мурат все еще испытывает чувства к своей экс-жене и переживает из-за развода. В социальных сетях он часто публикует посты, в которых оставляет загадочные послания.
Напомним, что впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря. В зале тогда присутствовали только адвокаты, которые представляют интересы Лорак и Налчаджиоглу. Они попросили рассматривать дело за закрытыми дверями и суд дал такое согласие.
В среду, 31 января, Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу сыграли свадьбу в 2009 году. Они познакомились в Турции во время отдыха украинской певицы в отеле, где работал ее будущий супруг.
Долгие годы пара Лорак-Налчаджиоглу считалась практически образцовой, а незадолго до скандала между супругами Ани показывала в сети милые совместные снимки их семьи.
Причиной громкого разрыва стала измена Мурата, которая попала на видео. Мужчину застукали в одном из ночных заведений Киева в компании молодой модели Яны Беляевой.
Предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с мужчиной, но подтвердила, что знакома с ним несколько лет.
Сама же Лорак не комментировала отношения с мужем, однако то и дело провоцировала слухи о своих новых романах.
Певицу подозревают в отношениях с российским певцом Сергеем Лазаревым, более того, некоторые фанаты считают, что пара уже тайно поженилась.
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