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''Похож на тень'': экс-муж Лорак впервые отреагировал на развод

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Ресторатор Мурат Налчаджиоглу после развода с украинской певицой Ани Лорак поделился загадочным философским посланием.

Так, снимок с цитатой он разместил в личных Instagram-сториз. "Фальшивый друг похож на тень он с вами только в ясный день" ,— говорится в послании.

''Похож на тень'': экс-муж Лорак впервые отреагировал на развод

Ани Лорак и Мурат Налчаджиоглу

Фото: Personastars

''Похож на тень'': экс-муж Лорак впервые отреагировал на развод

Фото: instagram/muratnalca

Похоже, Мурат все еще испытывает чувства к своей экс-жене и переживает из-за развода. В социальных сетях он часто публикует посты, в которых оставляет загадочные послания.

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Напомним, что впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом, появилась в октябре 2018 года.

Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря. В зале тогда присутствовали только адвокаты, которые представляют интересы Лорак и Налчаджиоглу. Они попросили рассматривать дело за закрытыми дверями и суд дал такое согласие.

В среду, 31 января, Ани Лорак официально развелась со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила в браке почти 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Мурат Налчаджиоглу
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Комментарии на сайте не модерированы
Пупкин Владимир
Пупкин Владимир
Она Украину предала,а Мурата и подавно.
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