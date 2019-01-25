Похитили инопланетяне: исполнительница хита ''Муси-пуси'' сделала сумасшедшее признание

Известная российская певица Катя Лель заявила, что в подростковом возрасте ее зубы похитили инопланетяне.

Такое признание она сделала в прямом эфире "Нового радио", уточнив, что такое происшествие ее постигло 28 лет назад, передает Super в Telegram (чтобы послушать аудиозапись, проскрольте до конца страницы).

"Когда я жила в своем родном городе Нальчике, в 16 лет, при маме, сестре и соседе в 21:00, когда мы пили кофе за столом, после лучей, которые мы увидели за окном, у меня исчезли зубы. Без боли, без крови, после того, как исчезли эти лучи", – заявила Лель.

Певица добавила, что ей пришлось уехать из родного города, потому что за ней "гонялись уфологи из Финляндии".

Катя Лель Instagram @katyalelofficial

"Я читала мысли людей, я много чего видела, стала писать песни. Они перевоплощаются из биохимического тела в энергетическое. Они могут принять любой облик", – отметила артистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Лель попала в список преступников украинского центра "Миротворец" за выступления в оккупированном Крыму. Известность певице когда-то принес хит "Муси-Пуси".

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