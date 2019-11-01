"Подставили мужика": Коляденко поддержал скандального "слугу народа"

Украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко осудил поступок журналистов, опубликовавших переписку народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой.

"Политики подставляют друг друга. Мужчина подставил мужчину. У него сейчас будут проблемы в семье, на работе, жена уйдет. У них двое детей. Ты зачем вообще это делаешь?" – обратился шоумен к парламентскому журналисту в эфире ObozTV.

По словам Коляденко, "один непонятно что делает в телефоне во время рабочего дня, а второй снимает его и подставляет".

"Я не понимаю этого – ты же человек, мы же не звери. Мужик мужика подставил – это вообще уже", – возмутился он.

facebook.com/bohdan.yaremenko

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