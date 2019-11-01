"Подставили мужика": Коляденко поддержал скандального "слугу народа"

Украинский танцор и шоумен Дмитрий Коляденко осудил поступок журналистов, опубликовавших переписку народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко с проституткой.
"Политики подставляют друг друга. Мужчина подставил мужчину. У него сейчас будут проблемы в семье, на работе, жена уйдет. У них двое детей. Ты зачем вообще это делаешь?" – обратился шоумен к парламентскому журналисту в эфире ObozTV.
По словам Коляденко, "один непонятно что делает в телефоне во время рабочего дня, а второй снимает его и подставляет".
"Я не понимаю этого – ты же человек, мы же не звери. Мужик мужика подставил – это вообще уже", – возмутился он.
facebook.com/bohdan.yaremenko
Как сообщал OBOZREVATEL:
нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко во время заседания Рады поймали на переписке с проституткой.
Яременко сперва утверждал, что показал переписку намеренно, и журналист, который ее заметил, "повелся на провокацию". Но вскоре его риторика резко поменялась. Нардеп попросил прощения у президента Владимира Зеленского и заявил, что "не все решения бывают одинаково удачными".
Вместе с тем, политик пригрозил уголовной ответственностью журналистам, которые обнародовали его личную переписку.
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