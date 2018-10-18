МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Новости шоу-бизнеса

Подопечная Надежды Мейхер представляет новый трек “Янголи”

1.2тЧитать материал на украинском

Певица РАШЕЛЬ, первый продюсерский проект Надежды Мейхер, презентует

песню “Янголи”. Композиция, написанная сонграйтером Александром Тищенко,

объединила в себе модный фирменный саунд и стильные ориентальные “фишки”.

"С первых же аккордов я почувствовала в песне что-то личное, созвучное

с моими внутренними переживаниями. Мне кажется, что в ней очень много

трогательности, искренности и нежности! Мне

хочется, чтобы те эмоции, которые я переживаю в “Янголах”, нашли отклик

у слушателя", — комментирует РАШЕЛЬ.

Подопечная Надежды Мейхер представляет новый трек “Янголи”
Подопечная Надежды Мейхер представляет новый трек “Янголи”
Подопечная Надежды Мейхер представляет новый трек “Янголи”

Впервые песня “Янголи” прозвучала на конкурсе молодых исполнителей

украиноязычной песни от телеканала М2 “Хіт-конвеєр”. Именно с ней РАШЕЛЬ

прошла в число финалистов и выступила на большой сцене на столичной

Троицкой площади.

Новости
Светлане Лободе - 36: самые откровенные фото скандальной певицы

“Хіт-конвеєр” – это особенный этап в моей творческой карьере. Первый

конкурс, первое публичное выступление, первое волнение перед выходом на

сцену! Лично для меня он однозначно стал победным", – делится РАШЕЛЬ.

В ближайшее время завершится работа над клипом к песне, режиссёром

которого стала Елена Винярская. Трек “Янголи” уже доступен к скачиванию

на всех цифровых площадках.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги