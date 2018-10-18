Подопечная Надежды Мейхер представляет новый трек “Янголи”

Певица РАШЕЛЬ, первый продюсерский проект Надежды Мейхер, презентует

песню “Янголи”. Композиция, написанная сонграйтером Александром Тищенко,

объединила в себе модный фирменный саунд и стильные ориентальные “фишки”.

"С первых же аккордов я почувствовала в песне что-то личное, созвучное

с моими внутренними переживаниями. Мне кажется, что в ней очень много

трогательности, искренности и нежности! Мне

хочется, чтобы те эмоции, которые я переживаю в “Янголах”, нашли отклик

у слушателя", — комментирует РАШЕЛЬ.

Впервые песня “Янголи” прозвучала на конкурсе молодых исполнителей

украиноязычной песни от телеканала М2 “Хіт-конвеєр”. Именно с ней РАШЕЛЬ

прошла в число финалистов и выступила на большой сцене на столичной

Троицкой площади.

“Хіт-конвеєр” – это особенный этап в моей творческой карьере. Первый

конкурс, первое публичное выступление, первое волнение перед выходом на

сцену! Лично для меня он однозначно стал победным", – делится РАШЕЛЬ.

В ближайшее время завершится работа над клипом к песне, режиссёром

которого стала Елена Винярская. Трек “Янголи” уже доступен к скачиванию

на всех цифровых площадках.