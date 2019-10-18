Главная Новости
18 октября • обновлено в 11:48
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Под честное слово? Выяснился нюанс о новых правилах Нацотбора на Евровидение

707 Читать материал на украинском

Участников национального отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять относительно выступлений в России.

Об этом рассказал глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает УНН.

Евровидение-2020

Евровидение-2020

"Мы не имеем никаких прав проверять - ни мы, ни СТБ. С другой стороны, в договоре есть их подпись, на котором они его ставили, они поставили этим к сведению, что это нельзя было делать. Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все", - отметил Аласания.

Новости
Организаторы Евровидения высказались о новых правилах отбора от Украины

На вопрос, означает ли это, что НОТУ будет принимать желающих принять участие в конкурсе "под честное слово", он отметил, что "подпись - это не совсем честное слово".

"Это обязательство принять те условия, которые ему предлагаются к участию в конкурсе", - отметил Аласания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Победительницей финала Национального отбора в 2019 году стала певица MARUV (Анна Корсун), однако вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России.

  • 25 февраля MARUV отказалась представлять Украину, несмотря на победу. После переговоров с организатором, Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

  • Позже от участия в песенном конкурсе также отказались и другие финалисты отборочного этапа — группы Freedom jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

  • Не найдя замену MARUV, НОТУ объявила об отказе Украины от участия в Евровидении-2019.

  • 16 октября стало известно о новых правилах национального отбора на Евровидение-2020 в Украине. Участники должны будут гарантировать, что они не выступали в России, Крыму и других оккупированных территориях Украины. А также не будут этого делать после отбора до финала Евровидения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Евровидение-2020" на OBOZREVATEL.

Тема
Евровидение-2020
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Serov Oleg
Serov Oleg
да,пошлите сразу секиру перуна...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel