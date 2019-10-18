Под честное слово? Выяснился нюанс о новых правилах Нацотбора на Евровидение

Участников национального отбора на Евровидение-2020 от Украины не будут проверять относительно выступлений в России.

Об этом рассказал глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания, передает УНН.

Евровидение-2020

"Мы не имеем никаких прав проверять - ни мы, ни СТБ. С другой стороны, в договоре есть их подпись, на котором они его ставили, они поставили этим к сведению, что это нельзя было делать. Когда они подписывают этот договор, они понимают эти правила, вот и все", - отметил Аласания.

Новости Организаторы Евровидения высказались о новых правилах отбора от Украины

На вопрос, означает ли это, что НОТУ будет принимать желающих принять участие в конкурсе "под честное слово", он отметил, что "подпись - это не совсем честное слово".

"Это обязательство принять те условия, которые ему предлагаются к участию в конкурсе", - отметил Аласания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Победительницей финала Национального отбора в 2019 году стала певица MARUV (Анна Корсун), однако вокруг нее разгорелся скандал из-за выступлений в России.

25 февраля MARUV отказалась представлять Украину, несмотря на победу. После переговоров с организатором, Национальной общественной телерадиокомпанией Украины, артистка пожаловалась на "кабальные" условия контракта.

Позже от участия в песенном конкурсе также отказались и другие финалисты отборочного этапа — группы Freedom jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

Не найдя замену MARUV, НОТУ объявила об отказе Украины от участия в Евровидении-2019.

16 октября стало известно о новых правилах национального отбора на Евровидение-2020 в Украине. Участники должны будут гарантировать, что они не выступали в России, Крыму и других оккупированных территориях Украины. А также не будут этого делать после отбора до финала Евровидения.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!