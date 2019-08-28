Побледнела и потеряла сознание: звезде росТВ вызвали скорую на "Новой волне". Видео

Российской телеведущей Лере Кудрявцевой на музыкальном фестивале "Новая волна" в Сочи вызвали врачей.

По данным Super, ей стало плохо в день рождения ведущего шоу "Отпуск без путевки" Андрея Разыграева, потому что в курортном городе установилась аномальная жара (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Лере Кудрявцевой на "Новой волне" вызвали скорую instagram/leratv

"Некоторые гости фестиваля "Новая волна" не справляются с субтропическим климатом. На днях коллектив "Муз-ТВ" решил отпраздновать день рождения звезды канала — ведущего шоу "Отпуск без путевки" Андрея Разыграева. В разгар веселья в местном ресторане Лера Кудрявцева вдруг побледнела и стала терять сознание", – сказано в сообщении.

Лера Кудрявцев и Артур Пирожков на "Новой волне" instagram/leratv

Уточняется, что на помощь ведущей пришел генеральный директор музыкального телеканала Арман Давлетяров, который оказал ей первую помощь до приезда медиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России разгорелся скандал из-за того, что в конкурсной программе "Новой волны" была указана грузинская певица Нино Катамадзе.

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