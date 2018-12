Победительница ''Мисс Африка — 2018'' загорелась во время награждения: появилось видео

В Нигерии во время церемонии награждения на конкурсе "Мисс Африка – 2018" у победительницы загорелся парик. Инцидент попал на видео.

​​Как сообщает Daily Post, корону завоевала 24-летняя Доркас Касинде из Конго. Молодая девушка не пострадала.

По информации издания, когда победительница выходила на сцену, на ее волосы попали искры от пиротехнических устройств, которые были установлены по случаю торжества. Конкурсантка не сразу поняла о происшествии, на помощь ей бросились ведущая и несколько зрителей. Они быстро потушили огонь, после чего мероприятие продолжилось.

За победу в конкурсе Касинде вместе с титулом получила денежный приз размером в 35 тысяч долларов и внедорожник. Второе и третье место заняли "Мисс Нигерия" и "Мисс Замбия" соответственно.

