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Победительница ''Мисс Африка — 2018'' загорелась во время награждения: появилось видео

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В Нигерии во время церемонии награждения на конкурсе "Мисс Африка – 2018" у победительницы загорелся парик. Инцидент попал на видео.

​​Как сообщает Daily Post, корону завоевала 24-летняя Доркас Касинде из Конго. Молодая девушка не пострадала.

Момент возгорания

Момент возгорания

Скришот

По информации издания, когда победительница выходила на сцену, на ее волосы попали искры от пиротехнических устройств, которые были установлены по случаю торжества. Конкурсантка не сразу поняла о происшествии, на помощь ей бросились ведущая и несколько зрителей. Они быстро потушили огонь, после чего мероприятие продолжилось.

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За победу в конкурсе Касинде вместе с титулом получила денежный приз размером в 35 тысяч долларов и внедорожник. Второе и третье место заняли "Мисс Нигерия" и "Мисс Замбия" соответственно.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые в истории в конкурсе "Мисс Вселенная" приняла участие девушка-трансгендер. Обладательница титула "Мисс Испания-2018" Анхела Понсе не смогла попасть в топ-20, однако стала одной из самых запоминающихся конкурсанток.

Читайте все новости по теме "Конкурсы" на OBOZREVATEL.

Тема
Конкурсы
Место
Нигерия
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