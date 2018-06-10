Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности и фото

Победительница четвертого сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Анна Селюкова вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова.

Об этом информирует телеканал СТБ на своей странице в Instagram. "Аня Селюкова вышла замуж! За чемпиона мира по покеру и основного претендента на "Холостяк-4". От судьбы не уйдешь. Поздравляем", - говорится в сообщении.

Свадьба прошла в минувшую субботу, 9 июня, в одном из загородных ресторанов Киева. Селюкова и Качалов пригласили 75 гостей, которые приехали на торжество из разных стран.

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Известно, что месяц назад Селюкова отгуляла в Италии девичник. Там же пара намерена провести свой медовый месяц.

Качалов и Селюкова встречались четыре года. Предложение девушка получила в 2015 году во время путешествия в Исландию.

Евгений Качалов является чемпионом мира по покеру и единственным участником профессиональной команды PokerStars Pro от Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно телеканал СТБ назвал имена пяти претендентов на роль главного героя 9 сезона романтического реалити "Холостяк".