Победительница "Холостяка" вышла замуж: подробности и фото

Победительница четвертого сезона популярного реалити-шоу "Холостяк" Анна Селюкова вышла замуж за чемпиона мира по покеру Евгения Качалова.
Об этом информирует телеканал СТБ на своей странице в Instagram. "Аня Селюкова вышла замуж! За чемпиона мира по покеру и основного претендента на "Холостяк-4". От судьбы не уйдешь. Поздравляем", - говорится в сообщении.
Свадьба прошла в минувшую субботу, 9 июня, в одном из загородных ресторанов Киева. Селюкова и Качалов пригласили 75 гостей, которые приехали на торжество из разных стран.
Известно, что месяц назад Селюкова отгуляла в Италии девичник. Там же пара намерена провести свой медовый месяц.
Качалов и Селюкова встречались четыре года. Предложение девушка получила в 2015 году во время путешествия в Исландию.
Евгений Качалов является чемпионом мира по покеру и единственным участником профессиональной команды PokerStars Pro от Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно телеканал СТБ назвал имена пяти претендентов на роль главного героя 9 сезона романтического реалити "Холостяк".
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