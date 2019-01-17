По примеру Лорак: еще одна опальная украинская звезда пристроилась на росТВ

Украинская певица Светлана Лобода, которая проживает в России и активно гастролирует по стране, войдет в состав жюри российского шоу "Голос. Дети".

Об этом сообщает издание SUPER со ссылкой на источники, уточнив, что опальная звезда будет участвовать в проекте шестого сезона, который стартует на "Первом канале".

Также, в рядах вероятных кандидатов на роль судей детских талантов указаны Пелагея и Валерий Меладзе, которые ранее уже выполняли такую роль.

Фото: instagram/lobodaofficial

Лобода уже занимала кресло наставника вокального шоу. Певица была судьей проекта "Голос. Дети" в 2013 году в Украине. Тогда она входила в состав судей в первом сезоне вместе с Олегом Скрипкой и Тиной Кароль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в российском проекте "Голос" также участвовала опальная певица Ани Лорак. В декабре 2018 года ее дочь София появилась во время шоу и сидела вместе с матерью во время прямого эфира.

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