"Плоская, как доска": Бузова сверкнула грудью и нарвалась на критику

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова нарвалась на критику из-за откровенного снимка.

В Instagram Бузова опубликовала фото в халате, сверкнув грудью без бюстгальтера. Девушка также уточнила, что отдыхает в Вероне (Италия).

Тем не менее кадр не вызвал восторга у ее поклонников, которые жестко раскритиковали Бузову за фигуру.

Ольга Бузова Instagram

"Плоская, как доска", "Мадам в образе", "Хотелось сексуально, а получилось как всегда", "Не растут", "А где грудь? Съела?" "Доска и два соска", - пишут они.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Бузова рассказала о сексе со знаменитостью, заявив, что воздерживалась от интимной жизни два года.

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