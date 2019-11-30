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1 декабря • обновлено в 06:16
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Племенной жеребец: Гена Витер откровенно удивил поклонниц на красной дорожке премии М1

1.5т
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Певец, телеведущий и шоумен Gena VITER въехал на красную дорожку музыкальной премии М1 Music Awards на украинском племенном жеребце.

В преддверии нового клипа на песню "Я уже дальше, чем ты думала вчера", Gena VITER решил привлечь внимание аудитории к новой видеоработе весьма нестандартным способом, что повергло в шок как представителей СМИ, так и звездных гостей мероприятия. Верхом на скакуне по имени Говард артист ехал в сопровождении охраны из 4 человек и мастерски управлял норовистым конём.

Только при поддержке музыкального канала М1, который постоянно выходит за рамки стандарта и с каждым годом удивляет зрителей уникальным шоу и высоким уровнем технической подготовки, стало возможным осуществить эпичное открытие красной дорожки премии M1 Music Awards.

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Тотемное животное артиста по зороастрийскому гороскопу - конь. А у Говарда уже есть богатый опыт съёмок в кино и участии в медийных мероприятиях. Во время выбора животного для нового клипа именно этот скакун подошел к артисту и приклонил перед ним буйную гриву, дав таким образом, полное согласие на съёмки. А что общего у певца Gena VITER и коня, и какую важную роль в будущей премьере играет жеребец - вы узнаете чуть позже. Следите за творчеством Gena VITER , совсем скоро Вас ждет премьера!

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Напомним, что недавно Gena VITER презентовал клип на песню VODA.

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Место
Украина
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