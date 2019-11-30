Племенной жеребец: Гена Витер откровенно удивил поклонниц на красной дорожке премии М1

Певец, телеведущий и шоумен Gena VITER въехал на красную дорожку музыкальной премии М1 Music Awards на украинском племенном жеребце.

В преддверии нового клипа на песню "Я уже дальше, чем ты думала вчера", Gena VITER решил привлечь внимание аудитории к новой видеоработе весьма нестандартным способом, что повергло в шок как представителей СМИ, так и звездных гостей мероприятия. Верхом на скакуне по имени Говард артист ехал в сопровождении охраны из 4 человек и мастерски управлял норовистым конём.

Только при поддержке музыкального канала М1, который постоянно выходит за рамки стандарта и с каждым годом удивляет зрителей уникальным шоу и высоким уровнем технической подготовки, стало возможным осуществить эпичное открытие красной дорожки премии M1 Music Awards.

Gena VITER

Gena VITER

Тотемное животное артиста по зороастрийскому гороскопу - конь. А у Говарда уже есть богатый опыт съёмок в кино и участии в медийных мероприятиях. Во время выбора животного для нового клипа именно этот скакун подошел к артисту и приклонил перед ним буйную гриву, дав таким образом, полное согласие на съёмки. А что общего у певца Gena VITER и коня, и какую важную роль в будущей премьере играет жеребец - вы узнаете чуть позже. Следите за творчеством Gena VITER , совсем скоро Вас ждет премьера!

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Gena VITER

Напомним, что недавно Gena VITER презентовал клип на песню VODA.

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