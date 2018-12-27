''Платили бешеные деньги'': выяснился заработок звезд на популярных ток-шоу в России

Сотрудник одного из популярных ток-шоу в России рассказал, сколько платят участникам-звездам за их рассказы о личной жизни.

На данный момент сумма заработка составляет около 500 тысяч рублей (198 тысяч гривен), но зависит от актуального скандала, передает "Комсомольская правда". Ставка, которую выплачивают герою, зависит от рейтинга. Если он растет, то звезде предлагают эксклюзивный контракт. А максимальный заработок может составлять до 1 млн рублей (396 млн гривен).

"Бывает, что нужно переманить звезду с конкурирующего шоу, тогда приходится торговаться. А есть такие герои, как Александр Серов, так он получает немного, но везде успевает…" — рассказал он и добавил, что средний гонорар певца за съемку — 200 – 400 тысяч рублей (79 – 158 тысяч гривен).

Александр Серов Скриншот с программы

По словам рассказчика, Серов с рассказами про скандалы в своей личной жизни брал участие в проектах "Пусть говорят", "На самом деле", "Эксклюзив", "Прямой эфир" и нескольких других. После этого певец стал чаще давать концерты, и его теперь часто зовут на "заказуху".

Также, по словам информатора, чаще всего в телешоу мелькает Виталина Цымбалюк- Романовская, которая раньше была женой актера Армена Джигарханяна. Сейчас уже она рассказывает о том, как строит отношения с Прохором Шаляпиным.

Виталина Цымбалюк-Романовская с Арменом Джигарханяном kp.ru

Виталина Цымбалюк-Романовская с Прохором Шаляпиным kp.ru

"Последний раз мне заплатили 400 тысяч рублей (158 тысяч гривен. – Ред.)", — сказал известный своими скандальными выходками российский актер Алексей Панин о своем участии в ток-шоу.

Алексей Панин Instagram

Российский актер и шоумен Никита Джигурда со своей женой фигуристкой Мариной Анисиной получают 500 тысяч рублей. Телеведущая Дана Борисова получает в среднем 400 тысяч рублей, а покойному певцу Евгению Осину давали 300 тысяч рублей за эфир. Даже водитель балерины Анастасии Волочковой получает 50 — 70 тысяч рублей. Звездные гости (люди, которые комментируют ситуацию) получают от 15 до 30 тысяч рублей.

Никита Джигурда с Мариной Анисиной commerage.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какие гонорары предлагает "звездным" гостям российский телеведущий Андрей Малахов за их откровения в своих ток-шоу на канале "Россия 1". Эти суммы исчисляются миллионами рублей.