Испанский оперный певец, 79-летний тенор Пласидо Доминго сообщил, что инфицирован коронавирусом COVID-19.

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Соответствующий пост он опубликовал в своем Facebook, отметив, тест на заболевание оказался положительным и на данный момент он вместе со всей семьей находится в изоляции.

"Мы в добром здравии, но у меня появились симптомы лихорадки и кашля, поэтому я решил пройти тестирование, и результат вернулся положительный", – сообщил он.

Пласидо Доминго Facebook Пласидо Доминго

"Я прошу всех быть предельно осторожными, следуйте основным указаниям, часто мойте руки, держитесь на расстоянии не менее 6 футов! Делайте все возможное, чтобы остановить распространение вируса, и, прежде всего, оставайтесь дома, если можете!" – призвал испанский тенор.

Также он выразил надежду на скорейшее выздоровление и победу над мировым кризисом совместными усилиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании из-за большого количества больных коронавирусом сложилась критическая ситуация с койкоместами в больницах.

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