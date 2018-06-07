Письмо Путину: топовые американские знаменитости вступились за Сенцова

Американский ПЕН-центр направил в администрацию президента России Владимира Путина письмо с требованием немедленно и безоговорочно освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщил на своей странице в Facebook журналист Сергей Пархоменко, письмо подписали 48 американских писателей, журналистов и кинематографистов из так называемого "Списка А".

Авторами стали знаменитости первого ряда, имеющие влияние на общественное мнение. Среди них два Нобелевских лауреата по литературе - Джон Кутзее и Герта Мюллер. А также всемирно известные писатели как Салман Рушди, Джонатан Франзен, Иен Макюэн, Маргарет Этвуд, Пол Остер, Дэниэл Хэндлер (он же Лемони Сникет), Франсин Проуз, Джордж Сондерс, Элис Сиболд, Арт Шпигельман, Энн Тайлер и другие.

"В настоящее время Россия готовится к проведению чемпионата мира по футболу. В ближайшие недели внимание всего мира будет сосредоточено на этом событии в стране. Кампания в поддержку Сенцова будет привлекать внимание к несправедливости содержания в заключении его и десятков других политических заключенных в России...", - говорится в письме.

Отметим, что ПЕН-центр - международная правозащитная неправительственная организация, объединяющая профессиональных писателей, поэтов и журналистов, работающих в различных литературных жанрах.

Полный список тех, кто подписался под письмом:

Как сообщал OBOZREVATEL, режиссер Олег Сенцов уже 27-й день голодает в российской колонии. Несмотря на поддерживающую терапию, на которую он согласился, у него уже начали выпадать зубы.