Главная Новости
20 декабря • обновлено в 18:04
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Новости шоу-бизнеса

Pianoбой порадовал украинцев новогодним клипом: смотреть видео

537
Читать материал на украинском

Украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) порадовал поклонников новым клипом к песне "Якщо хочеш Новий рік".

Видео появилось на Ютуб-канале певца 20 декабря. "Секрет счастья в том, чтобы сочетать черные и белые клавиши вашей жизни в гармоничную мелодию одному вам понятным образом. А песню можно прикладывать к душевным ранам! Желаю всем быть услышанными, и быть в ресурсе для разрешения конфликтов, которые являются неотъемлемой частью бытия. Ибо все мы одной крови", — сказал Шуров.

Pianoбой порадовал украинцев новогодним клипом: смотреть видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети с восторгом отреагировали на песню из нового альбома Pianoбой "Я можу все".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Юрко Медянык
Персона
Pianoбой
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги