Pianoбой порадовал украинцев новогодним клипом: смотреть видео

Украинский музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) порадовал поклонников новым клипом к песне "Якщо хочеш Новий рік".

Видео появилось на Ютуб-канале певца 20 декабря. "Секрет счастья в том, чтобы сочетать черные и белые клавиши вашей жизни в гармоничную мелодию одному вам понятным образом. А песню можно прикладывать к душевным ранам! Желаю всем быть услышанными, и быть в ресурсе для разрешения конфликтов, которые являются неотъемлемой частью бытия. Ибо все мы одной крови", — сказал Шуров.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети с восторгом отреагировали на песню из нового альбома Pianoбой "Я можу все".

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся