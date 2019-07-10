Певицы и футболисты: Forbes назвал топ-10 самых дорогих знаменитостей 2019 года

Издание Forbes составило ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей 2019 года.

В среднем, звезды, попавшие в список, получили $6,3 млрд прибыли без уплаты налогов. Так, первое место в этом году заняла певица Тейлор Свифт с доходом $185 млн.

Тейлор Свифт instagram/taylorswift

Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд по данным Forbes:

Тейлор Свифт ($185 млн);

Кайли Дженнер ($170 млн);

Канье Уэст ($150 млн);

Лионель Месси ($127 млн);

Эд Ширан ($110 млн);

Криштиану Роналду ($109 млн);

Неймар ($105 млн);

Eagles ($100 млн);

Доктор Фил Макгроу ($95 млн);

Канело Альварес ($94 млн).

Кайли Дженнер instagram/kyliejenner

Канье Уэст instagram/yeezyscloset

Лионель Месси instagram/leomessi

Эд Ширан instagram/teddysphotos

Криштиану Роналду instagram/cristiano/

Неймар instagram/neymarjr

Eagles forbes

Доктор Фил Макгроу 9slim

Канело Альварес instagram/canelo/

Как сообщал OBOZREVATEL, Тейлор Свифт часто фигурировала в топовых списках за последние годы. В 2018 году она вошла в 10-ку самых богатых артистов по версии Forbes. Также она возглавила категорию "кумиры" по версии Time 2018 года. В поточном году в этом же журнале она попала в раздел "Икона".

Напомним, что в прошлом году самой богатой знаменитостью по версии Forbes была младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер.

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