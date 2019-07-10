Певицы и футболисты: Forbes назвал топ-10 самых дорогих знаменитостей 2019 года

Издание Forbes составило ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей 2019 года.
В среднем, звезды, попавшие в список, получили $6,3 млрд прибыли без уплаты налогов. Так, первое место в этом году заняла певица Тейлор Свифт с доходом $185 млн.
Тейлор Свифт
instagram/taylorswift
Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд по данным Forbes:
Тейлор Свифт ($185 млн);
Кайли Дженнер ($170 млн);
Канье Уэст ($150 млн);
Лионель Месси ($127 млн);
Эд Ширан ($110 млн);
Криштиану Роналду ($109 млн);
Неймар ($105 млн);
Eagles ($100 млн);
Доктор Фил Макгроу ($95 млн);
Канело Альварес ($94 млн).
Кайли Дженнер
instagram/kyliejenner
Канье Уэст
instagram/yeezyscloset
Лионель Месси
instagram/leomessi
Эд Ширан
instagram/teddysphotos
Криштиану Роналду
instagram/cristiano/
Неймар
instagram/neymarjr
Eagles
forbes
Доктор Фил Макгроу
9slim
Канело Альварес
instagram/canelo/
Как сообщал OBOZREVATEL, Тейлор Свифт часто фигурировала в топовых списках за последние годы. В 2018 году она вошла в 10-ку самых богатых артистов по версии Forbes. Также она возглавила категорию "кумиры" по версии Time 2018 года. В поточном году в этом же журнале она попала в раздел "Икона".
Напомним, что в прошлом году самой богатой знаменитостью по версии Forbes была младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер.
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