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Певицы и футболисты: Forbes назвал топ-10 самых дорогих знаменитостей 2019 года

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Издание Forbes составило ежегодный рейтинг 100 самых высокооплачиваемых мировых знаменитостей 2019 года.

В среднем, звезды, попавшие в список, получили $6,3 млрд прибыли без уплаты налогов. Так, первое место в этом году заняла певица Тейлор Свифт с доходом $185 млн.

Тейлор Свифт

Тейлор Свифт

instagram/taylorswift

Топ-10 самых высокооплачиваемых звезд по данным Forbes:

  • Тейлор Свифт ($185 млн);

  • Кайли Дженнер ($170 млн);

  • Канье Уэст ($150 млн);

  • Лионель Месси ($127 млн);

  • Эд Ширан ($110 млн);

  • Криштиану Роналду ($109 млн);

  • Неймар ($105 млн);

  • Eagles ($100 млн);

  • Доктор Фил Макгроу ($95 млн);

  • Канело Альварес ($94 млн).

Кайли Дженнер

Кайли Дженнер

instagram/kyliejenner

Канье Уэст

Канье Уэст

instagram/yeezyscloset

Лионель Месси

Лионель Месси

instagram/leomessi

Эд Ширан

Эд Ширан

instagram/teddysphotos

Криштиану Роналду

Криштиану Роналду

instagram/cristiano/

Неймар

Неймар

instagram/neymarjr

Eagles

Eagles

forbes

Доктор Фил Макгроу

Доктор Фил Макгроу

9slim

Канело Альварес

Канело Альварес

instagram/canelo/

Как сообщал OBOZREVATEL, Тейлор Свифт часто фигурировала в топовых списках за последние годы. В 2018 году она вошла в 10-ку самых богатых артистов по версии Forbes. Также она возглавила категорию "кумиры" по версии Time 2018 года. В поточном году в этом же журнале она попала в раздел "Икона".

Напомним, что в прошлом году самой богатой знаменитостью по версии Forbes была младшая сестра Ким Кардашьян Кайли Дженнер.

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Тэйлор Свифт
Теги
шоу-бизнес рейтинг
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