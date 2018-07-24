Певица Наталья Гордиенко рассказала о важном событии в личной жизни

В семье певицы Натальи Гордиенко — праздник: сегодня, 24 июля, исполнительница отмечает пятую годовщину знакомства с мужем, Павлом Черепиным. По словам Гордиенко, далеко не последнюю роль в судьбоносной встрече сыграли... мотоцикл Harley Davidson и настольная игра “Dixit”.

"Я хотела купить себе мотоцикл, а наш с Пашей общий друг (теперь — крёстный нашей дочери) решил, что мне необходимо приобрести "железного коня" именно у Паши, — улыбается исполнительница. — Благодаря этому в один прекрасный день, 24 июля 2013 года, мы вместе оказались в большой компании, которая решила поиграть в настольные игры. Вот и оказалось, что так, как в “Dixit”, нигде не раскрывается нестандартность и креативность мышления. Мы были на одной волне с первой секунды, поэтому оба мгновенно всё поняли", — передает пресс-служба телеканала М1.

Гордиенко вспоминает, что именно после этого и началась романтическая история, в которой “двое взрослых людей ходили по паркам, держась за руки”.

“А я просто лайкнула фото!..” — подумалось мне, когда Павел забирал меня уже со вторым ребенком из роддома. Кажется, что мы уже целую вечность вместе, хотя прошло всего пять лет", — комментирует Наталья.

На личной странице в Facebook певица трогательно поздравила своего мужа с юбилеем первой встречи, поблагодарив за пять самых счастливых лет в её жизни.

Наталья Гордиенко вышла замуж за медийщика и раллийного штурмана Павла Черепина в 2015 году. Пара воспитывает двоих детей: дочь Елизавету и сына Валентина. Ради семьи певица на определённый период оставила сцену. Сейчас Гордиенко начала новый этап в творчестве, работает над свежим материалом и готовит концертную программу.