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Петросян нарвался на критику из-за выхода в свет с молодой любовницей

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Советский и российский юморист Евгений Петросян впервые показался на публике с молодой ассистенткой Татьяной Брухуновой, которую считают виновницей его развода с Еленой Степаненко.

Соответствующий снимок обнародован в Instagram-канале "Мир знаменитостей", где уточняется, что они вместе побывали в театре "Табакерка" на премьере спектакля "Матросская тишина".

"30-летняя Татьяна Брухунова выглядела очень скромно: вязаный жакет красного цвета, плиссированная юбка, очки и полное отсутствие макияжа. А вот 73-летний Петросян, как всегда, выглядел ярко в модном пиджаке с ярким галстуком и смартфоном последней модели в руках", – сказано в описании.

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73-летний Евгений Петросян впервые вышел в свет с молодой возлюбленной Пара посетила "Табакерку" премьеру обновленного спектакля "Матросская тишина" в "Табакерке", где в главной роли блистает новый худрук театра Табакова Владимир Машков. 30-летняя Татьяна Брухунова выглядела очень скромно: вязаный жакет красного цвета, плиссированная юбка, очки и полное отсутствие макияжа. А вот 73-летний Петросян, как всегда, выглядел ярко в модном пиджаке с ярким галстуком и смартфоном последней модели в руках Сатирик не раз признавался, что у него есть личный стилист, поскольку он всегда был неравнодушен к модным и эксклюзивным вещам.#евгенийпетросян#новости#шоубизнес#москва

Допис, поширений користувачем @ mir_znamenitostei

Стоит отметить, что пользователи в сети не разделили энтузиазма, с которым встретили неординарную пару журналисты. Некоторые также заявили, что Степаненко в свои годы лучше выглядит, чем Брухунова.

"Внученька", "Он только старый мешок с деньгами", "Он же ей в деды годиться", "Степаненко хоть и в годах, но намного лучше выглядит, чем эта новая пассия", – написали возмущенные поклонники.

Петросян нарвался на критику из-за выхода в свет с молодой любовницей
Петросян нарвался на критику из-за выхода в свет с молодой любовницей
Петросян нарвался на критику из-за выхода в свет с молодой любовницей
Петросян нарвался на критику из-за выхода в свет с молодой любовницей
Петросян нарвался на критику из-за выхода в свет с молодой любовницей
Петросян нарвался на критику из-за выхода в свет с молодой любовницей

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе появилась информация, что Петросян и Степаненко решили развестись. Супруга юмориста требовала раздела имущества.

Задолго до этого личную помощницу артиста Татьяну Брухунову неоднократно называли "возможной любовницей". Петросяна не раз замечали в компании брюнетки. А 15 января они отправились в Барселону, хотя совместных снимков не показывали.

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Персона
Евгений Петросян
Место
Россия
Тег
шоу-бизнес
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Лещов Юрий
Лещов Юрий
Старье после 60 должно умереть!!!!!!!👍😕
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Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Про таких, как Петросян, говорят - кошелёк в ушами!
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