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31 октября • обновлено в 04:39
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Популярную рождественскую песню признали гимном принуждения к сексу

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Американский певец Джон Ледженд решил изменить классическую рождественскую песню 1944 года Baby, It’s Cold Outside из-за признаков принуждения к сексу в ней.

По данным The Guardian, композиция содержит строки, в которых мужчина пытается убедить женщину остаться у него на ночь из-за плохой погоды (чтобы послушать композицию, проскролльте до конца страницы).

Согласно тексту, героиня говорит, что ей нужно уйти, но герой предлагает ей выпить и игнорирует вопрос о том, что за напиток в стакане. Именно из-за этого в словах нашли признаки изнасилования.

Джон Ледженд изменил текст песни Baby, It’s Cold Outside

Джон Ледженд изменил текст песни Baby, It’s Cold Outside

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Рождественская песня давно была предметом споров, но вопрос встал остро только благодаря движению #MeToo. Журналисты уже окрестили трек – гимном изнасилования на свидании. Еще в 2018 году американские радиостанции начали снимать песню с эфиров.

Baby, It’s Cold Outside исполняли такие легенды, как Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, а также Леди Гага и Том Джонс.

После изменения Джоном Леджендом некоторых слов, ответ на вопрос про выпивку звучит теперь следующим образом: "Это твое тело и твой выбор".

Как сообщал OBOZREVATEL, эту песню исполняла Леди Гага в 2013 году вместе с легендарным Элтоном Джоном.

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Персона
Джон Ледженд
Теги
изнасилование Секс музыка шоу-бизнес
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Кунскамера....
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