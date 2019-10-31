Популярную рождественскую песню признали гимном принуждения к сексу

Американский певец Джон Ледженд решил изменить классическую рождественскую песню 1944 года Baby, It’s Cold Outside из-за признаков принуждения к сексу в ней.

По данным The Guardian, композиция содержит строки, в которых мужчина пытается убедить женщину остаться у него на ночь из-за плохой погоды (чтобы послушать композицию, проскролльте до конца страницы).

Согласно тексту, героиня говорит, что ей нужно уйти, но герой предлагает ей выпить и игнорирует вопрос о том, что за напиток в стакане. Именно из-за этого в словах нашли признаки изнасилования.

Джон Ледженд изменил текст песни Baby, It’s Cold Outside

Рождественская песня давно была предметом споров, но вопрос встал остро только благодаря движению #MeToo. Журналисты уже окрестили трек – гимном изнасилования на свидании. Еще в 2018 году американские радиостанции начали снимать песню с эфиров.

Baby, It’s Cold Outside исполняли такие легенды, как Луи Армстронг, Элла Фицджеральд, а также Леди Гага и Том Джонс.

После изменения Джоном Леджендом некоторых слов, ответ на вопрос про выпивку звучит теперь следующим образом: "Это твое тело и твой выбор".

Как сообщал OBOZREVATEL, эту песню исполняла Леди Гага в 2013 году вместе с легендарным Элтоном Джоном.

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