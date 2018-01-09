Песня украинской группы стала саундтреком к рекламе известного бренда

Песня украинской группы "ДахаБраха" "Шо з-під дуба" стала саундтреком к рекламному ролику бренда мужской косметики "House 99", созданного английским футболистом Дэвидом Бекхэмом.

Об этом говорится на странице коллектива в Facebook.

"Тот случай, когда ДБ и DB встречаются вместе! Музыка "ДахаБраха" острым лезвием стильно бреет десяток мужчин во главе с Дэвидом Бекхэмом! Композиция "Что из-под дуба" в рекламе House 99 By David Beckham", – сказано в сообщении.

Арт-менеджер группы Ирина Горбань рассказала "Громадському", что переговоры продолжались около полугода.

"Мы рады, что наша музыка может быть уместной в любых сферах жизни, а также в любых странах мира", - сообщила она.

Бекхэм создал "House 99" совместно с компанией L'Oreal. В базовую линию мужской косметики вошло 21 средство, среди которых скраб для бороды. Цифру "99" в названии футболист использовал в связи с тем, что в 1999 году он выиграл Кубок Великобритании и Лигу чемпионов и женился на певице Виктории Ада. Косметика будет доступна в феврале 2018 года.

Как сообщал "Обозреватель", ранее данная песня украинской группы стала саундтреком к известному американскому сериалу.