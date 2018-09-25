"Первый был в 17 лет": беременная Тодоренко рассказала об ухажерах до Топалова

Украинская телеведущая и певица Регина Тодоренко в интервью Ивану Урганту в шоу "Вечерний Ургант" рассказала о своих ухажерах.

Регина в эфире программы похвасталась обручальным кольцом, после чего поделилась историей первой любви. По словам певицы, тот парень предложил ей выйти замуж в 17 лет прямо на выпускном. Молодого человека звали Славой, и кроме всего прочего, он научил Тодоренко управлять машиной.

"Но я сказала "нет", я еще не готова, слишком мала", - артистка призналась, что на самом деле не любила парня, поэтому пришлось отказать.

Кроме этого, Регине предлагали замужество еще семь парней, последний из которых жил на Бали. Один из них даже вырезал ей кольцо из ракушки. Но в конечном итоге сердце певицы досталось российскому певцу Владу Топалову.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее беременная Тодоренко поделилась подробностями личной жизни.