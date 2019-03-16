Первое выступление Началовой: появилось редкое видео

Российская певица Юлия Началова, которая умерла 16 марта на 39-м году, выступала на профессиональной сцене с пяти лет.

Однако первое видео с ее концерта было записано, когда певице исполнилось 10 лет. В сети активно распространяются эти кадры: Началова пришла на конкурс "Утренняя звезда" (1991-1992 гг.) и одержала в нем победу.

Началова прославилась в конце 90-х – начале 2000-х. Всего в ее дискографии насчитывается восемь альбомов, 13 видеоклипов. Также артистка принимала участие в съемках кино и телепередач.

OBOZREVATEL также собрал самые известные песни Началовой, которые принесли ей широкую популярность в России и соседних странах.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!