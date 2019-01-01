Пугачевой не понравится: Лободу назначили новой примадонной России

В России выступление украинской певицы Светланы Лободы показали сразу после новогоднего обращения президента Владимира Путина и государственного гимна.

Таким образом, в СМИ заговорили о том, что исполнительница стала главной звездой РФ. Подчеркнули также, что она смогла подвинуть даже саму примадонну Аллу Пугачеву. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Отмечается, что сразу после новогоднего поздравления Путина россияне услышали песню "Суперзвезда", но это стало не единственным номером певицы – позднее в эфире прозвучала также композиция "Твои глаза".

Светлана Лобода Шоу-бизнес - Tochka.net

Примечательно, что популярные российские исполнители, в частности певец Филипп Киркоров, выступили уже после Лободы. Артистка, которая работает и живет в РФ, не раз принимала участие в музыкальных событиях России, а также получила в Москве немало наград.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода обзавелась собственным бизнесом в России.

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