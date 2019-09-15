"Перетянули бабушку": певица-подруга Януковича опозорилась на концерте

Украинская певица Таисия Повалий, сбежавшая в Россию, удивила внешним видом во время концерта в Гомеле (Беларусь).

Снимки подруга экс-президента Украины Виктора Януковича опубликовала в Instagram. Политолог Алексей Голобуцкий обратил внимание на то, что фигура певицы выглядит странно.

"Костюмеры перестарались с корсетом для бабушки: перетянули так, что не только грудь выпятило, но и живот. Рот под фонограмму это не мешает открывать - но как она дышит?" - написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Повалий угодила в громкий скандал из-за концерта в Киеве, который так и не состоялся.

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