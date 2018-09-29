''Перестаралась с макияжем'': в сети затроллили Ани Лорак за фото с фанатами

Поклонники украинской певицы Ани Лорак, которая живет и работает в России, не упустили возможность подколоть артистку из-за внешности.

В Instagram Лорак опубликовала снимки со встречи с фанатами в рамках премьеры документального фильма о шоу DIVA. "Спасибо моими преданным поклонникам по всему миру за любовь и поддержку!" - написала артистка.

За несколько часов фото набрали около 40 тысяч лайков и десятки восторженных комментариев. Однако некоторые поклонники все же нашли, к чему придраться.

"С макияжем перестарались, испортили щечки", "У всех прически, как у Ани", "Фильм и шоу - полный отстой!" "Все одинаковые", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак объявила о возвращении в Украину.