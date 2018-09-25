Переезжает в США? У Орбакайте раскрыли реальную причину выезда звезды

Российская певица Кристина Орбакайте на самом деле едет в Соединенные Штаты Америки на сьемки клипа.

Ранее появилась информация о переезде известной дочери примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой в Америку на постоянной основе. По новым сведеньям пиар-директор Кристины Орбакайте Максим Обухов заявил, что ето не соответствует действительности, пишет Комсомольская правда.

"Никто никуда не переезжает. Непонятно откуда такие слухи взялись. Что касается занятости Кристины — достаточно посмотреть ее график гастролей и спектаклей (певица и актриса недавно дебютировала на сцене театра "Современник" в постановке "Двое на качелях" - Ред.) на нашем сайте. График, как видите, полностью заполнен. В Нью-Йорк Кристина прилетела на съемки своего нового клипа и на концерт Филиппа Киркорова в Madison Square Garden", - прокомментировал пиарщик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Орбакайте кардинально изменила внешность и состарилась.