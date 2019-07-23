Звезды в политике: кто из шоу-бизнеса попал в Раду

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. О намерении стать народными депутатами заявили многие представители украинского шоу-бизнеса: артисты, телеведущие, юмористы.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, кто из звезд прошел в парламент.

Святослав Вакарчук

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук о своем желании пойти в политику объявил в мае, спустя год раздумий. Через несколько недель после президентских выборов он публично представил свою партию "Голос". Отметим, что "Голос" прошел в Раду с результатом 6,3%, заняв пятое место в гонке.

Святослав Вакарчук Фото из Instagram

К слову, Вакарчук уже сделал заявление о концертной деятельности.

Роман Грищук

29-летний комик, руководитель "Мамахохотала" Роман Грищук баллотировался в народные депутаты Украины по 222-му мажоритарному округу (часть Соломенского района Киева) от партии "Слуга народа". Он стал лидером гонки, получив 41,16% поддержки.

Роман Грищук Фото из Instagram

Отметим, что перед выборами в сеть слили скандальные данные о Грищуке.

Александр Скичко

Телеведущий Александр Скичко, основатель продакшн-компании "Stream Production" баллотировался в округе №197 в Черкасской области от партии "Слуга народа". Он набрал 45,90% поддержки и также займет место в парламенте.

Александр Скичко Фото из Instagram

Ранее в сети вспыхнул скандал из-за решения Скичко присоединиться к команде президента Украины Владимира Зеленского.

Николай Тищенко

В Киеве на 219 избирательном округе победу одержал ресторатор и телеведущий Николай Тищенко. За него отдали свои голоса 31,19% избирателей.

Николай Тищенко Фото из Instagram

Отметим, что Тищенко узнаваем не только благодаря популярным проектам "МастерШеф", "Ревизор" и "Танці з зірками". Так, ранее он состоял в ОПГ и был известен в криминальных кругах как "Коля Оболонский".

Жан Беленюк

Знаменитый украинский борец Жан Беленюк, который вошел в список партии "Слуга народа", тоже станет народным депутатом. Ранее он сообщал, что намерен заниматься вопросами развития спорта в Украине.

Жан Беленюк Фото из Instagram

Юрий Корявченков (Юзик из "Квартала")

Получил мандат в парламенте и актер студии "Квартал-95" Юрий Корявченков, больше известный как Юзик. Он баллотировался на 33 одномандатном избирательном округе в городе Кривой Рог от партии "Слуга народа". Отметим, что Корявченкову удалось получить 60,91% голосов.

Юрий Корявченков Фото: zn.ua

Ранее в штабе партии пояснили решение Корявченкова баллотироваться, заявив, что он является "эффективным менеджером и политическим лидером", что было продемонстрировано в ходе выборов президента.

Гео Лерос

Художник и режиссер, известный автор ряда киевских муралов, который вошел в список партии "Слуга народа", тоже станет народным депутатом.

Гео Лерос Фото: dreamkyiv.com

А вот известный юморист Сергей Сивохо не набрал необходимое количество голосов. В Константиновке Донецкой области он занял лишь третье место. Не хватило голосов и певице Насте Приходько. Сергей Притула также останется без мандата. Он шел на выборы под 30 номером в партии "Голос".

Кроме того, не попали в Верховную Раду Украины и такие певцы: Олег Винник, Михаил Поплавский, Виталий и Светлана Белоножко. Также актер Богдан Бенюк и певица и политик Оксана Билозир.

Ранее OBOZREVATEL предложил читателю узнать, как артисты провели день выборов в Верховную Раду.

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