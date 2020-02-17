Звезды сериала "Ивановы-Ивановы" расстались: из-за чего Юсковец бросила Трескунова

Российские актеры, коллеги по сериалу "Ивановы-Ивановы" Семен Трескунов и Василина Юсковец разошлись после двух лет отношений.

По информации СМИ, 17-летняя Василина со скандалом бросила 20-летнего Семена. О том, как выглядят сейчас звезды и почему они расстались, расскажет OBOZREVATEL.

Василина Юсковец и Семен Трескунов Pinterest

Так, Василина Юсковец и Семен Трескунов, сыгравшие пару в сериале "Ивановы-Ивановы", которая в итоге поженилась, в реальной жизни встречались около двух лет.

Их часто видели вместе на разных мероприятиях, кроме того, актеры посвящали друг другу трогательные публикации в соцсетях.

Василина Юсковец и Семен Трескунов instagram.com/treskunovs

Между тем Василина Юсковец, общаясь с журналистами, отношения с Трескуновым отрицала, говоря, что просто приятно проводит время с коллегой.

На вопрос о том, занято ли ее сердце, Василина отвечала, что находится в "пограничном состоянии".

Василина Юсковец vokrug.tv

Как сообщают российские СМИ, ссылась на источники, роман звезд сериала "Ивановы-Ивановы" закончился большим скандалом и взаимной обидой. Якобы Василина Юсковец бросила Семена Трескунова, назвав на прощание "безусым".

При этом известно, что на премьере фильма "Лед-2", которая состоялась 14 февраля, Семен появился уже с отросшей бородкой.

Семен Трескунов на премьере фильма "Лед-2" eg.ru

По слухам, артист, кроме кино, занимается рэп-музыкой, исполняя грустные треки. Трескунов взял себе псевдоним Инжир.

Семен Трескунов Pinterest

Сама же Василина Юсковец, помимо съемок в сериалах "Ивановы-Ивановы" и "Вне игры", в 2019 году появилась в кулинарном ситкоме "ИП Пирогова".

Василина Юсковец instagram.com/yuskovetssv

Также она снялась в музыкальном клипе группы "Буерак" на песню "На старых сидениях кинотеатра".

Ролик, кстати, представил Семен Трескунов.

Однажды в одном из интервью Василина призналась, что считает, что в любви недопустимы измены и обман.

Она говорит, что является страстной болельщицей футбольного клуба ЦСКА, увлекается косметологией и обожает свою работу.

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