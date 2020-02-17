Звезды сериала "Ивановы-Ивановы" расстались: из-за чего Юсковец бросила Трескунова

Российские актеры, коллеги по сериалу "Ивановы-Ивановы" Семен Трескунов и Василина Юсковец разошлись после двух лет отношений.
По информации СМИ, 17-летняя Василина со скандалом бросила 20-летнего Семена. О том, как выглядят сейчас звезды и почему они расстались, расскажет OBOZREVATEL.
Василина Юсковец и Семен Трескунов
Так, Василина Юсковец и Семен Трескунов, сыгравшие пару в сериале "Ивановы-Ивановы", которая в итоге поженилась, в реальной жизни встречались около двух лет.
Их часто видели вместе на разных мероприятиях, кроме того, актеры посвящали друг другу трогательные публикации в соцсетях.
Василина Юсковец и Семен Трескунов
instagram.com/treskunovs
Между тем Василина Юсковец, общаясь с журналистами, отношения с Трескуновым отрицала, говоря, что просто приятно проводит время с коллегой.
На вопрос о том, занято ли ее сердце, Василина отвечала, что находится в "пограничном состоянии".
Василина Юсковец
vokrug.tv
Как сообщают российские СМИ, ссылась на источники, роман звезд сериала "Ивановы-Ивановы" закончился большим скандалом и взаимной обидой. Якобы Василина Юсковец бросила Семена Трескунова, назвав на прощание "безусым".
При этом известно, что на премьере фильма "Лед-2", которая состоялась 14 февраля, Семен появился уже с отросшей бородкой.
Семен Трескунов на премьере фильма "Лед-2"
eg.ru
По слухам, артист, кроме кино, занимается рэп-музыкой, исполняя грустные треки. Трескунов взял себе псевдоним Инжир.
Семен Трескунов
Сама же Василина Юсковец, помимо съемок в сериалах "Ивановы-Ивановы" и "Вне игры", в 2019 году появилась в кулинарном ситкоме "ИП Пирогова".
Василина Юсковец
instagram.com/yuskovetssv
Также она снялась в музыкальном клипе группы "Буерак" на песню "На старых сидениях кинотеатра".
Ролик, кстати, представил Семен Трескунов.
Однажды в одном из интервью Василина призналась, что считает, что в любви недопустимы измены и обман.
Она говорит, что является страстной болельщицей футбольного клуба ЦСКА, увлекается косметологией и обожает свою работу.
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