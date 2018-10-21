Звезды рыдали: в Киеве попрощались с артисткой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской. Фото и видео

В Октябрьском дворце 21 октября состоялась церемония прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая трагически погибла в аварии под Киевом по дороге со Львова.

Очередь людей, которые хотели возложить цветы и проститься с Мариной Поплавской, растянулась на пару сотен метров. Многие женщины плакали, а мужчины были опечалены и немногословны, сообщает "Информатор".

Пришедшие проститься вспоминали Поплавскую как трудолюбивого актера и светлого человека, она готовилась к выступлениям до последнего, пока номер не выйдет идеально.

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Возложить цветы актрисе, кроме простых жителей Киева, пришли ведущая и актриса Руслана Писанка, автогонщик и журналист Алексей Мочанов, актер и ведущий Сергей Сивохо, шоумен Антон Лирник и актер и звезда КВН Евгений Сморигин. Кроме того, на прощание с Мариной Поплавской пришел министр культуры Украины Евгений Нищук.

informator.ua

informator.ua

informator.ua

informator.ua

informator.ua

Известно, что тело актрисы повезут в Житомир, где в понедельник, 22 октября, в 10:30 состоится прощание в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Кочерги. Затем пройдет отпевание в Кафедральном соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на Корбутовському кладбище на Центральной аллее.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская, еще двое актеров были госпитализированы.