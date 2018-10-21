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Звезды рыдали: в Киеве попрощались с артисткой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской. Фото и видео

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В Октябрьском дворце 21 октября состоялась церемония прощания с актрисой "Дизель Шоу" Мариной Поплавской, которая трагически погибла в аварии под Киевом по дороге со Львова.

Очередь людей, которые хотели возложить цветы и проститься с Мариной Поплавской, растянулась на пару сотен метров. Многие женщины плакали, а мужчины были опечалены и немногословны, сообщает "Информатор".

Пришедшие проститься вспоминали Поплавскую как трудолюбивого актера и светлого человека, она готовилась к выступлениям до последнего, пока номер не выйдет идеально.

Звезды рыдали: в Киеве простились с Мариной Поплавской

informator.ua

Звезды рыдали: в Киеве простились с Мариной Поплавской

informator.ua

Звезды рыдали: в Киеве простились с Мариной Поплавской

informator.ua

Возложить цветы актрисе, кроме простых жителей Киева, пришли ведущая и актриса Руслана Писанка, автогонщик и журналист Алексей Мочанов, актер и ведущий Сергей Сивохо, шоумен Антон Лирник и актер и звезда КВН Евгений Сморигин. Кроме того, на прощание с Мариной Поплавской пришел министр культуры Украины Евгений Нищук.

Звезды рыдали: в Киеве простились с Мариной Поплавской

informator.ua

Звезды рыдали: в Киеве простились с Мариной Поплавской

informator.ua

Звезды рыдали: в Киеве простились с Мариной Поплавской

informator.ua

Звезды рыдали: в Киеве простились с Мариной Поплавской

informator.ua

Звезды рыдали: в Киеве простились с Мариной Поплавской

informator.ua

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Известно, что тело актрисы повезут в Житомир, где в понедельник, 22 октября, в 10:30 состоится прощание в зале Житомирского академического музыкально-драматического театра им. Кочерги. Затем пройдет отпевание в Кафедральном соборе Святой Софии. В этот же день актрису похоронят на Корбутовському кладбище на Центральной аллее.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Киевом автобус с актерами юмористического "Дизель Шоу" утром 20 октября попал в аварию, погибла известная актриса Марина Поплавская, еще двое актеров были госпитализированы.

Место
УкраинаКиев
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N Y
N Y
Лучшие уходят первыми....Царствие ей Небесное...
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Рамзанка Дыров
Рамзанка Дыров
Главное, что она не будет смешить нацистов из Рассии, Кабздона и прочих докторов! А так же фашистов Телефона и КИВИ!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Вот ещё одна сучка укропов пошла червей кормить
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1 из 3 ответов | показать все
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Игорь Анатольевич, когда ты-уебище кацапское, пайдешь червей кормить, падохнув от паленого древестного спирта, где то под забором, то не наберется и двух бомжей, что бы тебе в след сказать доброе слово!
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