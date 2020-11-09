Звезды российского кино Арнтгольц и Богатырев тайно поженились

Популярные российские актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально узаконили свои отношения.

О своем намерении вступить в брак 35-летний актер открыто заявил еще в августе, когда намекнул, что уже сделал любимой предложение, пишет "СтарХит".

Как стало известно, свадьба в Москве была тихой, даже тайной. О ней молодожены сообщили только близким родственникам и друзьям.

"Да, мы поженились!", – подтвердил факт бракосочетания сам Богатырев, однако, подробности торжества раскрывать не стал.

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц официально узаконили свои отношения СтарХит

Напомним, звездная пара познакомилась на съемочной площадке несколько лет назад. А впервые официально вышла в свет в 2018 году – тогда актриса пришла поддержать возлюбленного на премьеру фильма с его участием.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, как сложилась судьба близняшек Ольги и Татьяны Арнтгольц после "Простых истин".