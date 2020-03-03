"Удар под дых!" Звезды РФ отреагировали на участие Little Big в Евровидении

Российский шоу-бизнес высказался об участии группы Little Big в Евровидении-2020, которое пройдет в Роттердаме.

Так, в своих соцсетях и комментариях росСМИ знаменитости поделились своим мнением о коллективе, а также высказались о шансах на победу.

Little Big kubnews.ru

Певец Сергей Лазарев поддержал Little Big.

"Я считаю, что стратегически правильно отправить на конкурс группу Little Big. Они отлично зажгут, так как все творчество Little Big сделано драйвово и с юмором. Возможно, изначально к группе не будут относиться как к фавориту, но это даже хорошо: не будет давления на них, как на лидера, и они смогут обойти бойкот жюри. Пусть группа окажется "темной лошадкой", которая обгонит всех на финальном вираже", – рассказал артист в коментарии ТАСС.

Сергей Лазарев Instagram @lazarevsergey

А вот певец Юрий Лоза, наоборот, не поддержал выбор.

"Что же в них русского? Почему они не Сергей, Илья и Софья? Почему они Little Big. Они работают на чужую культуру, на британскую мельницу", – заявил Лоза в комментарии 5 каналу, добавив, что он не будет болеть за группу на Евровидении.

Юрий Лоза vm.ru

Прокомментировала представителя на Евровидение и телеведущая Тина Канделаки:

"Little Big на Евровидении — это, конечно, удар под дых! Тут вам и хитовость, и эпатаж, и какой-то запредельный драйв".

Филипп Киркоров в комментарии ТАСС признался, что является поклонником коллектива:

"Выбор Первого канала неожиданный и, на мой взгляд, невероятно перспективен. Группа свежая, музыка у них модная, и расшевелить европейскую тусовку они способны, как никто. Будем болеть за Little Big, я их поклонник".

Филипп Киркоров Instagram @fkirkorov

Положительно отреагировал и продюсер Виктор Дробыш:

"Супер! У России будет шанс. Это должна быть новая песня, поэтому, я думаю, они выступят с какой-нибудь незатейливой новой песней, которая будет "заедать". В этом и есть ключ к победе".

А вот певица Юлия Савичева призналась, что не слушают такую музыку, однако уверена, что Little Big "встряхнут Евровидение":

"Мне кажется, от них стоит ожидать классного шоу на конкурсе. Я такую музыку не слушаю, но эти ребята подкупили меня своей харизмой и юмором. Они встряхнут Евровидение по полной!"

В восторге от выбора и продюсер Яна Рудковская:

"Это лучший выбор, который может быть, кроме еще Димы Билана, за которого тоже не стыдно. Я считаю, что Little Big — это та группа, которая может поднять на уши Европу. Я очень рада!"

Яна Рудковская peopletalk.ru

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