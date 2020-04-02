Звезды фильма "Заражение" обратились к зрителям и призвали их придерживаться рекомендаций ВОЗ в борьбе с коронавирусом.

Соответствующие видео были опубликованы на странице Columbia Public Health в YouTube. Так, в них Мэтт Дэймон, Кейт Уинслет, Дженнифер Эль и Лоуренс Фишберн рассказали, как защитить себя и других от болезни. К слову, звезды записали свои ролики совместно с учеными Колумбийского университета (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кейт Уинслет, Мэтт Дэймон, Лоуренс Фишберн и Дженнифер Эль

Мэтт Деймон, у героя которого в фильме был иммунитет от вируса, в видео рассказал о важности соблюдения дистанции. Он отметил, что именно благодаря этому можно улучшить ситуацию.

"Вы можете буквально спасти чью-то жизнь, просто находясь подальше друг от друга. Вы можете сидеть на диване или смотреть телевизор, и в то же время спасать жизни", – сказал актер.

Кейт Уинслет в своем ролике показала, как правильно мыть руки. Отметим, что в фильме она сыграла роль эпидемиолога, которая пыталась остановить распространение вируса.

"Вирус в нашем фильме был создан сценаристом, COVID-19 – очень реален. В фильме был эпизод, где люди протягивали руку для приветствия, чтобы показать, что у них нет оружия. Сегодня это больше выглядит как: мы все носим оружие, но можем даже не догадываться", – обратился к людям Лоуренс Фишберн, который сыграл доктора Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Дженнифер Эли, сыгравшая в фильме ученую, которая помогла изобрести вакцину, призвала людей прислушаться к советам медицинских экспертов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудский фильм "Заражение" (Contagion) режиссера Стивена Содерберга, вышедший на экраны в 2011 году, предрек эпидемию коронавируса COVID-2019.

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