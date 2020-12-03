Звезды "Мстителей" стали самыми красивыми людьми 2020 года по версии Ranker

Американская компания Ranker представила рейтинг самых красивых в мире людей. Так, его возглавили звезды франшизы "Мстители" – Скарлетт Йоханссон и Крис Хемсворт.

Об этом сообщает издание Daily News. По словам инсайдеров, Йоханссон заняла первое место в списке самых красивых женщин 2020 года. Второе место досталось актрисе Марго Робби – звезде фильмов "Отряд самоубийц", "Я, Тоня", "Волк с Уолл-стрит".

Скарлетт Йоханссон и Марго Робби

Также в первую пятерку самых красивых женщин попали: звезда "Голодных игр" Дженнифер Лоуренс, главная героиня фильма "Чудо-женщина" Галь Гадот и Александра Даддарио ("Перси Джексон", "Ты умеешь хранить секреты?").

Дженнифер Лоуренс, Галь Гадот и Александра Даддарио

Мужской список возглавил звезда франшизы "Мстители" Крис Хемсворт. Второе место в рейтинге самых красивых мужчин досталось южнокорейскому вокалисту популярной группы BTS Киму Тхэхену.

Крис Хемсворт и Ким Тхэхен

В пятерке лидеров, набравших наибольшее количество голосов, расположились также бывший участник группы One Direction Гарри Стайлз, Капитан Америка из "Мстителей" Крис Эванс, а также младший брат Криса Хемсворта Лиам Хемсворт – звезда фильмов "Голодные игры" и "Эмпайр-стейт".

Гарри Стайлз, Крис Эванс и Лиам Хемсворт

К слову, признанный ранее журналом People самым сексуальным мужчиной на планете Майкл Б. Джордан оказался на 7-м месте.

Майкл Б. Джордан news.myseldon.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее база данных фильмов IMDb (Internet Movie Database) опубликовала рейтинг 10 самых популярных знаменитостей. Среди них оказались Аня Тейлор-Джой, Ана де Армас, Марго Робби и другие.