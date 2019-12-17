Звезды "Лиги смеха" засветились в новом клипе Поляковой: сеть в восторге

Украинская певица Оля Полякова презентовала новый клип на песню "Ночная жрица".

Видео было опубликовано на официальном канале звезды на Youtube.

В ролике Полякова в шуточной форме показывает современных королев, которые ночью превращаются в ночных жриц – девушек, которые любят перекусить ночью.

Оля Полякова Инстаграм

По сюжету, действия в видео происходят ночью в супермаркете, в котором остался лишь один кассир. После полуночи в магазин врывается толпа женщин и бежит к холодильникам.

В видео снялись победители и участники-фавориты пяти сезонов "Лиги смеха".

Так, главную мужскую роль исполнил Марк Куцевалов ("Призрачный Гонщик", победитель 2-го сезона), Виктор Розовый и Станислав Антипов (дуэт-победитель 3-го сезона "Загорецька Людмила Степанівна"), Ирина Карабач и Анастасия Ткаченко (обладательница титула "лучшая актриса" 5-го сезона "Лиги Смеха").

Ролик никого не оставил равнодушным. В комментариях под клипом пользователи принялись обсуждать новую работу Поляковой:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские певицы Настя Каменских и Оля Полякова страстно поцеловались во время второго прямого эфира десятого сезона "Х-фактор".

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