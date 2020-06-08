Звезды, которые отменили свадьбу из-за коронавируса: когда состоятся торжества

Свадьба является одним из важнейших торжественных событий в жизни. 2020 год обещал быть богатым на новые звездные союзы, но пандемия коронавируса разрушил планы многих молодоженов.

OBOZREVATEL решил вспомнить, кто из звезд был вынужден отменить свои свадьбы из-за карантина или же пожертвовал пышными празднованиями.

Никита Добрынин, Даша Квитко, Соня Кей и ее супруг Олег Петров

Никита Добрынин и Дарья Квиткова

Главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова были вынуждены перенести свадьбу из-за карантина. Влюбленные планировали бракосочетание уже в мае, но поскольку в Украине карантин продлили до аж до 22 июня, пара решила перенести торжество на осень.

Новая дата свадьбы — 2 сентября. Об этом Даша сообщила на личной странице в Instagram. Отметим, что речь идет только о пышном праздновании, так как 20 мая пара расписалась в одном из киевских ЗАГСов.

Добрынин и Квитко Instagram @kvittkova

Соня Кей и Олег Петров

Украинская певица Соня Кей планировала сыграть пышную свадьбу в одном из самых дорогих ресторанов Киева. Но из-за смерти отца Софии торжество пришлось отменить. Карантин из-за COVID-19 также помешал отпраздновать так, как было запланировано.

Племянница народной артистки Софии Ротару и ее избранник решили просто расписаться, а 7 июня влюбленные провели скромную церемонию в кругу самых близких.

Соня Кей и Олег Петров Фото: пресс-служба

"Свадьбы не будет, потому что без него она мне просто не нужна", – поделилась певица в одном из своих интервью на телеканале "Украина".

Виктор Павлик и Катерина Репяхова

Виктор Павлик и его невеста, 25-летняя Екатерина Репяхова перенесли свадьбу из-за пандемии коронавируса, которая была запланирована на 10 июня.

Влюбленные надеются отпраздновать торжество в середине августа на родине невесты в Днепре.

Виктор Павлик и Катерина Репяхова РБК-Украина

"Сначала свадьба была запланирована на 10 июня. Теперь перенесли на средину августа", – сообщила Екатерина своим подписчикам в Инстаграм.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Холостяк" Никита Добрынин раскрыл подробности свадьбы с Дашей Квитко.